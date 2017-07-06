30
СМИ: «Диего Коста попрощался с одноклубниками по „Челси“»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Атлетико М, Коста Диего
Сегодня, 19:39 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Челси» Диего Коста все ближе к переходу в «Атлетико», утверждают в Англии.
По слухам, лучший бомбардир «синих» в минувшем сезоне уже успел попрощаться со своими одноклубниками перед своим трансфером в испанский клуб.
Вчера журналист издания AS Ману Сайнц заявил, что переход Косты в «Атлетико» - дело практически свершившееся.
Другие материалы по теме:
18:47 Слухи «Ньюкасл» хочет подписать полузащитника «Челси» 1
18:03 Слухи СМИ: «Завтра Куцка станет игроком „Трабзонспора“» 0
13:41 Слухи Зидан дал добро на продажу Хамеса Родригеса 26
12:13 Слухи МЮ заплатит за Лукаку 75 млн фунтов 71
60
Или войдите через