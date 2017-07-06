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СМИ: «Диего Коста попрощался с одноклубниками по „Челси“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Атлетико М, Коста Диего
Сегодня, 19:39 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Челси» Диего Коста все ближе к переходу в «Атлетико», утверждают в Англии.

По слухам, лучший бомбардир «синих» в минувшем сезоне уже успел попрощаться со своими одноклубниками перед своим трансфером в испанский клуб.

Вчера журналист издания AS Ману Сайнц заявил, что переход Косты в «Атлетико» - дело практически свершившееся.

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