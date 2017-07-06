СМИ: «Диего Коста попрощался с одноклубниками по „Челси“»

Нападающий «Челси» Диего Коста все ближе к переходу в «Атлетико», утверждают в Англии.

По слухам, лучший бомбардир «синих» в минувшем сезоне уже успел попрощаться со своими одноклубниками перед своим трансфером в испанский клуб.

Вчера журналист издания AS Ману Сайнц заявил, что переход Косты в «Атлетико» - дело практически свершившееся.