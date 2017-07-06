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«Барселона» получила отказ от «Гуанчжоу Эвергранд» по Паулиньо

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Гуанчжоу Эв, Паулиньо
Сегодня, 19:13 | Источник: Globoesporte | Редакция: Максим Коджеспиров

«Барселона» получила отказ от «Гуанчжоу Эвергранд» по трансферу полузащитника Паулиньо. Каталонцы предлагали за футболиста 20 миллионов евро, однако китайский клуб хочет выручить с продажи хавбека не меньше 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Паулиньо принял участие в 14 матчах чемпионата Китая, в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

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