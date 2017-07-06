В «Реале» уверены, что Себальос станет игроком мадридцев

По информации испанских СМИ, в «Реале» уверены, что полузащитник «Бетиса» Даниэль Себальос этим летом станет игроком «сливочных», а не «Барселоны».

При этом сам игрок взял время на размышление, чтобы как следует обдумать, где он продолжит карьеру.

Испанцу гарантируют игровую практику на «Сантьяго Бернабеу»: по слухам, хавбеку достанутся минуты полузащитника Хамеса Родригеса, которого «Реал» намерен продать.

Отмечается, что главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан рассчитывает, что Себальос отправится вместе со «сливочными» в предсезонное турне по США.