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Хави Гарсия попал в сферу интересов «Малаги»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Малага, Зенит, Гарсия Хавьер, Камачо Игнасио
Сегодня, 20:43 | Источник: Marca.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия входит в сферу интересов «Малаги». Испанский клуб рассматривает 30-летнего футболиста в качестве замены Игнасио Камачо, который близок к переходу в «Вольфсбург».
Ранее сообщалось о том, что Хави Гарсия интересен «Бордо».
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