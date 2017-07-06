Хави Гарсия попал в сферу интересов «Малаги»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия входит в сферу интересов «Малаги». Испанский клуб рассматривает 30-летнего футболиста в качестве замены Игнасио Камачо, который близок к переходу в «Вольфсбург».

Ранее сообщалось о том, что Хави Гарсия интересен «Бордо».