30
ПСЖ подготовил 240 млн евро на летние трансферы
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Мбаппе Килиан, Геррейру Рафаэль, Доннарумма Джанлуиджи, Фабиньо
Сегодня, 14:35 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
ПСЖ готов выложить 240 млн евро на летние трансферы, сообщают СМИ.
Распределить средства парижане планируют следующим образом: 135 млн евро для трансфера нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, 42 млн для его партнера по команде Фабиньо, 23 млн евро ПСЖ готов заплатить за хавбека дортмундской «Боруссии» Рафаэля Геррейру и 39 млн евро парижане предложат за голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.
Другие материалы по теме:
15:02 Официально Переход Модесте из «Кёльна» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сорвался 3
12:38 Слухи «Милан» подпишет Борини 6
12:12 Слухи Снейдер близок к переходу в «Лос-Анджелес» 3
60
Или войдите через
Если хочешь поднять деньжат на ставках то тебе на этот сайт! Рекомендую! http://prokapper.com