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ПСЖ подготовил 240 млн евро на летние трансферы

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Мбаппе Килиан, Геррейру Рафаэль, Доннарумма Джанлуиджи, Фабиньо
Сегодня, 14:35 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

ПСЖ готов выложить 240 млн евро на летние трансферы, сообщают СМИ.

Распределить средства парижане планируют следующим образом: 135 млн евро для трансфера нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, 42 млн для его партнера по команде Фабиньо, 23 млн евро ПСЖ готов заплатить за хавбека дортмундской «Боруссии» Рафаэля Геррейру и 39 млн евро парижане предложат за голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.

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