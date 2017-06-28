ПСЖ подготовил 240 млн евро на летние трансферы

ПСЖ готов выложить 240 млн евро на летние трансферы, сообщают СМИ.

Распределить средства парижане планируют следующим образом: 135 млн евро для трансфера нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, 42 млн для его партнера по команде Фабиньо, 23 млн евро ПСЖ готов заплатить за хавбека дортмундской «Боруссии» Рафаэля Геррейру и 39 млн евро парижане предложат за голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.