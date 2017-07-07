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Ребров: «Самый запоминающийся подарок – портрет, где я в отношениях со штангой»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: игроки, Спартак М, Ребров Артем
Сегодня, 02:16 | Источник: Championat.com | Редакция: Павел Молочный

Голкипер «Спартака» Артём Ребров рассказал о самых запоминающихся подарках от болельщиков:

«Постоянно что-то дарят, и иногда, честно признаюсь, пользуюсь этим. Вот недавно болельщик подарил очень вкусный кофе, а я ему в ответ – майку. И все довольны. После чемпионства везде узнают, куда-то зовут. Приятно! А самый запоминающийся подарок – портрет, который прислала девочка из Сочи. Нарисовано краской, всё профессионально. Я там, так сказать, в отношениях со штангой.

На вечере РФПЛ я в шутку сказал, что, если кто-то знает, где штанга, мне отдайте. И на полном серьёзе люди подходили и говорили: „Артём, мы знаем, твоя штанга там, вот телефон человека“. На самом деле, у меня со штангами всё нормально в обычной жизни. Это ведь просто ритуал перед игрой… Главный чемпионский „кусочек“ — золотая медаль и поцелуй кубка».

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