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Титов: «„Енисей“ будет бороться за выход в РФПЛ»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: тренеры, Енисей, Титов Егор, Аленичев Дмитрий
Сегодня, 02:52 | Источник: Инстаграм Егора Титова | Редакция: Павел Молочный

Бывший игрок и тренер «Спартака» Егор Титов рассказал, почему решил стать помощником главного тренера красноярского «Енисея»:

«Дорогие друзья, ФК „Енисей“ – новый этап в моей тренерской карьере. В Красноярск я приехал вместе со своим другом Дмитрием Аленичевым, который стал главным тренером, а я – его помощником. Этот клуб привлёк своей задачей – будем бороться за выход в Премьер-Лигу. В „Енисее“ другим моим другом, Андреем Тихоновым, был заложен крепкий костяк, привит атакующий и комбинационный футбол, за что ему отдельное спасибо! Кроме того, команда пользуется большой поддержкой губернатора региона Виктора Александровича Толоконского.

Нельзя не отметить болельщиков „Енисея“ – в прошлом сезоне клуб стал одним из лидеров ФНЛ по посещаемости, а в этом году, уверен, их станет ещё больше! Сегодня на презентации команды в одном из торгово-развлекательных центров Красноярска их собралось практически 1000 человек! Спасибо всем, кто пришёл. Ждём вас на домашних матчах!» — написал Титов на своей странице в Instagram.

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