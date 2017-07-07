Титов: «„Енисей“ будет бороться за выход в РФПЛ»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Егор Титов рассказал, почему решил стать помощником главного тренера красноярского «Енисея»:

«Дорогие друзья, ФК „Енисей“ – новый этап в моей тренерской карьере. В Красноярск я приехал вместе со своим другом Дмитрием Аленичевым, который стал главным тренером, а я – его помощником. Этот клуб привлёк своей задачей – будем бороться за выход в Премьер-Лигу. В „Енисее“ другим моим другом, Андреем Тихоновым, был заложен крепкий костяк, привит атакующий и комбинационный футбол, за что ему отдельное спасибо! Кроме того, команда пользуется большой поддержкой губернатора региона Виктора Александровича Толоконского.

Нельзя не отметить болельщиков „Енисея“ – в прошлом сезоне клуб стал одним из лидеров ФНЛ по посещаемости, а в этом году, уверен, их станет ещё больше! Сегодня на презентации команды в одном из торгово-развлекательных центров Красноярска их собралось практически 1000 человек! Спасибо всем, кто пришёл. Ждём вас на домашних матчах!» — написал Титов на своей странице в Instagram.