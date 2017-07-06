Слуцкий отказался возглавить «Краснодар», усомнившись в профессионализме менеджмента клуба

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий мог возглавить «Краснодар», утверждает источник.

Отмечается, что в мае, еще до вступления в переговоры с английским клубом, специалист имел на руках предложение от «горожан», но после переговоров отказался от него.

По слухам, Слуцкий поставил под сомнение амбициозность и профессионализм менеджмента краснодарского клуба.