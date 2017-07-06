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Слуцкий отказался возглавить «Краснодар», усомнившись в профессионализме менеджмента клуба

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Россия: тренеры, Краснодар, Халл Сити, Слуцкий Леонид
Сегодня, 19:50 | Источник: Sportbox.ru | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий мог возглавить «Краснодар», утверждает источник.

Отмечается, что в мае, еще до вступления в переговоры с английским клубом, специалист имел на руках предложение от «горожан», но после переговоров отказался от него.

По слухам, Слуцкий поставил под сомнение амбициозность и профессионализм менеджмента краснодарского клуба.

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