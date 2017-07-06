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Слуцкий отказался возглавить «Краснодар», усомнившись в профессионализме менеджмента клуба
Сегодня, 19:50 | Источник: Sportbox.ru | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий мог возглавить «Краснодар», утверждает источник.
Отмечается, что в мае, еще до вступления в переговоры с английским клубом, специалист имел на руках предложение от «горожан», но после переговоров отказался от него.
По слухам, Слуцкий поставил под сомнение амбициозность и профессионализм менеджмента краснодарского клуба.
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Но проходила инфа, что он договорился с Гинером не тренерить в России - и я больше верю этой новости)
Качалкин что потребовал 100 мульенов на трансферы и кристинку в придачу, а его послали со словами у нас академия есть, так что ли? че за бред????
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У Леонида Слуцкого после ухода из ЦСКА была реальная возможность продолжить тренерскую карьеру в России. Как стало известно Sportbox.ru, 46-летний специалист еще до вступления в переговоры с английским «Халлом» имел на руках предложение от ФК «Краснодар», от которого в итоге отказался.
Слуцкий встречался с руководством «Краснодара», но стороны так и не пришли к соглашению. По нашей информации известный тренер усомнился, в том числе, в амбициозности и высоком профессионализме менеджмента краснодарского клуба.
Напомним, что Слуцкий покинул ЦСКА, с которым он трижды становился чемпионом России, в начале декабря 2016 года, а спустя ровно полгода возглавил «Халл».
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