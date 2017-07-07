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Джорджевич: «Сказал Роналдо, что играю за „Зенит“, и он согласился на фото»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: легионеры, Зенит, Джорджевич Лука, Роналдо
Сегодня, 05:38 | Источник: Матч ТВ | Фото: Инстаграм Луки Джорджевича | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич рассказал историю фотографии с легендарным бразильским нападающим Роналдо:

«Мы с „Зенитом“ только вернулись с первого сбора в Австрии, получили несколько выходных. Ресторан – странное место для встречи с такой звездой, и вдруг я вижу Роналдо. Вокруг него – телохранители, которые сразу сказали, что он не хочет ни с кем фотографироваться. Я сказал, что играю за „Зенит“, и Роналдо согласился: „А, ну раз так, без проблем, давай“. Мы сделали фото, я сказал Роналдо, что он для меня легенда. Большего и не хотел.

Что Роналдо делал с мячом на скорости, сколько голов забивал за великие клубы и сборную… Один из лучших футболистов на моей памяти. Кроме Роналдо в детстве я обожал Кежмана и Фернандо Торреса и старался что-то перенять у них».

Джорджевич также отметил, что готов стать основным нападающим петербургского клуба.

 

El fenomeno! Numero uno.

Публикация от Luka Djordjevic (@usernameluka)

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