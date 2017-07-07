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Агент: «Верратти - пленник президента ПСЖ»
Сегодня, 13:27 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
«Барселона» хочет подписать хавбека ПСЖ Марко Верратти, а сам игрок также желает переехать в Каталонию. Однако ПСЖ отказывается продавать футболиста, и агент Верратти Донато Ди Кампли уже начал атаку на французский клуб.
«Вы знаете, что сказал президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи? Он сказал, что у Верратти контракт до 2021 года, и клуб не будет его продавать, потому что считает Марко игроком, вокруг которого будет строиться команда.
Он сказал, что если продаст Верратти, то рискнет своей должностью, потому что в Дохе ему этого никогда не простят. Марко - пленник парижского эмира».
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Тем более на кого ты бочку тут пытаешься катить? Твой президент - не европеец, а представитель (даже не просто представитель, а министр), по сути, феодальной страны, где элита (исконные катарцы) ничего не делают и получают государственную ренту, а 3/4 населения (а на самом деле около 5/6 так как женщина там тоже не человек) на положении рабов. Ты тоже раб, только высокооплачиваемый. Даже еще хуже, потому что раб-иноверец. Претензии рабов шейхов не волнуют. Надо было раньше думать.