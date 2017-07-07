Агент: «Верратти - пленник президента ПСЖ»

«Барселона» хочет подписать хавбека ПСЖ Марко Верратти, а сам игрок также желает переехать в Каталонию. Однако ПСЖ отказывается продавать футболиста, и агент Верратти Донато Ди Кампли уже начал атаку на французский клуб.

«Вы знаете, что сказал президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи? Он сказал, что у Верратти контракт до 2021 года, и клуб не будет его продавать, потому что считает Марко игроком, вокруг которого будет строиться команда.

Он сказал, что если продаст Верратти, то рискнет своей должностью, потому что в Дохе ему этого никогда не простят. Марко - пленник парижского эмира».