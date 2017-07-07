Фил Невилл: «Такого форварда как Лукаку у МЮ не было уже давно»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Фил Невилл прокомментировал возможный переход форварда «ирисок» Ромелу Лукаку в МЮ:

«На мой взгляд, Лукаку становится сильнее с каждым годом. Думаю, такого форварда у „Юнайтед“ не было уже давно. Он может сыграть как нападающий таранного типа, умеет играть на контратаках. Считаю, что в прошлом сезоне „Юнайтед“ с Ибрагимовичем впереди не мог показывать успешный контратакующий футбол, учитывая возраст Златана и его скоростные способности. Теперь у МЮ появился тот, кто действительно способен играть в контратаку.

Будет интересно посмотреть за тем, как он впишется в команду после разговоров о том, как Моуриньо не давал ему играть, а потом продал его в „Эвертон“, но это было 4 года назад. Сейчас Лукаку – другой, более классный футболист. Его показатели впечатляют: 25 голов в прошлом сезоне, 18 мячей годом ранее. Если в этом сезоне он забьёт что-то около 17-20 мячей, то это будет успешный сезон для МЮ».