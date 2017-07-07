Агент: «Однажды Де Лаурентис обозвал Игуаина жирным»

Никола Игуаин, брат и агент нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, раскритиковал президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса, чьи цвета ранее защищал аргентинец.

«Когда мы подписывали контракт с „Наполи“, Де Лаурентис столько всего наобещал... Я советую всем агентам, которые устраивают своих подопечных в „Наполи“, закреплять все договоренности в письменной форме в присутствии адвокатов.

Мы сделали правильный выбор, „Ювентус“ входит в пятерку лучших клубов мира. Но больше всего от этого выиграл Де Лаурентис, который обогатился на 90 млн евро.

Он много болтал. Однажды он обозвал Игуаина жирным за то, что он не забивал три матча подряд. И это в сезоне, когда Гонсало наколотил 36 мячей и установил рекорд Италии».