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Дефо: «Даже одноклубники спрашивают: „Как ты получил контракт на три года?“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Борнмут, Дефо Джермейн
Сегодня, 00:43 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

34-летний новичок «Борнмута» Джермейн Дефо, рассказал, как ему удалось в таком возрасте получить трехлетний контракт на 20 млн фунтов:

«Многие мои одноклубники говорили: „Как ты получил контракт на три года?“ А я просто наслаждаюсь происходящим, не заглядываю вперед. В „Борнмуте“ проводят процедуры криотерапии, это для меня приятный бонус, ведь я это давно практикую.

Люди знают, что я профессионал и стараюсь делать правильные вещи, будь то общение с врачом, физиотерапевтом или занятия йогой, ведь мне 34, а не 17-18. Сейчас мне нужно делать больше, чем ранее, но я знаю свое тело».

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