Дефо: «Даже одноклубники спрашивают: „Как ты получил контракт на три года?“»

34-летний новичок «Борнмута» Джермейн Дефо, рассказал, как ему удалось в таком возрасте получить трехлетний контракт на 20 млн фунтов:

«Многие мои одноклубники говорили: „Как ты получил контракт на три года?“ А я просто наслаждаюсь происходящим, не заглядываю вперед. В „Борнмуте“ проводят процедуры криотерапии, это для меня приятный бонус, ведь я это давно практикую.

Люди знают, что я профессионал и стараюсь делать правильные вещи, будь то общение с врачом, физиотерапевтом или занятия йогой, ведь мне 34, а не 17-18. Сейчас мне нужно делать больше, чем ранее, но я знаю свое тело».