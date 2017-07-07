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Дефо: «Даже одноклубники спрашивают: „Как ты получил контракт на три года?“»
Сегодня, 00:43 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
34-летний новичок «Борнмута» Джермейн Дефо, рассказал, как ему удалось в таком возрасте получить трехлетний контракт на 20 млн фунтов:
«Многие мои одноклубники говорили: „Как ты получил контракт на три года?“ А я просто наслаждаюсь происходящим, не заглядываю вперед. В „Борнмуте“ проводят процедуры криотерапии, это для меня приятный бонус, ведь я это давно практикую.
Люди знают, что я профессионал и стараюсь делать правильные вещи, будь то общение с врачом, физиотерапевтом или занятия йогой, ведь мне 34, а не 17-18. Сейчас мне нужно делать больше, чем ранее, но я знаю свое тело».
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Удачи малому!)