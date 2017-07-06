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ЦСКА - самый сыгранный клуб в Европе

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, ЦСКА, Барселона, Норрчёпинг, Локомотив М, Ахмат, Зенит, Ростов, Оренбург
Сегодня, 20:32 | Источник: football-observatory.com | Редакция: Антон Белюсь

Международный центр спортивных исследований CIES составил рейтинг самых стабильных клубов Европы.

В основе данного рейтинга - показатель, который демонстрирует среднее количество сезонов, проведенных каждым футболистом в стартовом составе клуба, что указывает на гипотетическую сыгранность игроков.

На первом месте рейтинга оказался московский ЦСКА (6.28), следом за которым расположился шведский «Норрчепинг» (5.34).

Лидером среди клубов чемпионатов топ-5 оказалась «Барселона» - 4.97, третье место в рейтинге.

В сотне лучших также нашлось место «Локомотиву» (3.58) - 17 место, «Тереку» (ныне «Ахмат») (3.09) - 40 позиция, «Зениту» (2.82) - 59 место, «Ростову» (2.72) - 68, и «Оренбургу» (2.66) - 75.

Полный рейтинг можно посмотреть здесь.

Ранее CIES составил символическую сборную из лучших игроков уходящего сезона из топ-5 национальных первенств Европы.

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