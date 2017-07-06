ЦСКА - самый сыгранный клуб в Европе

Международный центр спортивных исследований CIES составил рейтинг самых стабильных клубов Европы.

В основе данного рейтинга - показатель, который демонстрирует среднее количество сезонов, проведенных каждым футболистом в стартовом составе клуба, что указывает на гипотетическую сыгранность игроков.

На первом месте рейтинга оказался московский ЦСКА (6.28), следом за которым расположился шведский «Норрчепинг» (5.34).

Лидером среди клубов чемпионатов топ-5 оказалась «Барселона» - 4.97, третье место в рейтинге.

В сотне лучших также нашлось место «Локомотиву» (3.58) - 17 место, «Тереку» (ныне «Ахмат») (3.09) - 40 позиция, «Зениту» (2.82) - 59 место, «Ростову» (2.72) - 68, и «Оренбургу» (2.66) - 75.

Полный рейтинг можно посмотреть здесь.

Ранее CIES составил символическую сборную из лучших игроков уходящего сезона из топ-5 национальных первенств Европы.