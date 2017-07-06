Гвардиола: «„Ман Сити“ нужно 10 лет, чтобы достичь уровня топ-клубов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз подчеркнул большую разницу в классе между «горожанами» и топ-клубами Европы:

«„Манчестер Сити“ - это классная команда, которая на протяжении пяти лет подряд играет в Лиге чемпионов. Среди английских клубов мы такие единственные, но достичь уровня „Барселоны“, „Реала“, „Баварии“, „Ювентуса“... Это очень сложно. Нужно время, десятилетие».