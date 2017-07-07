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Миранда: «Цель „Интера“ - вернуться в Лигу чемпионов»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Интер, Миранда Жоао
Сегодня, 00:14 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Интера» Жоао Миранда отметил, что перед клубом стоит задача попасть в Лигу чемпионов по итогам следующего сезона:

«Лучано Спаллетти - хороший тренер, он был успешен в „Роме“. Мы хотим провести хорошую предсезонку, чтобы быть в форме и как следует подготовиться к новому сезону.

Наша цель - вернуться в Лигу чемпионов, а побеждать мы хотим со старта. „Интер“ - великий клуб, потому мы хотим вернуться в элиту европейского футбола».

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