Миранда: «Цель „Интера“ - вернуться в Лигу чемпионов»

Защитник «Интера» Жоао Миранда отметил, что перед клубом стоит задача попасть в Лигу чемпионов по итогам следующего сезона:

«Лучано Спаллетти - хороший тренер, он был успешен в „Роме“. Мы хотим провести хорошую предсезонку, чтобы быть в форме и как следует подготовиться к новому сезону.

Наша цель - вернуться в Лигу чемпионов, а побеждать мы хотим со старта. „Интер“ - великий клуб, потому мы хотим вернуться в элиту европейского футбола».