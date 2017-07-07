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Дзампарини: «Я один из самых честных людей в итальянском футболе»

Соккер.Ру // Италия. Серия B 2017/2018, Заграница: события, Палермо, Дзампарини Маурицио
Сегодня, 17:47 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини возмутился тем, что полиция проводит обыски у него дома и в офисе клуба, расследуя финансовые махинации.

«Я один из самых честных людей в итальянском футболе. Теперь закрываю для клуба трансферный рынок, и мне плевать. Пусть даже будем играть в Примавере. Я говорил сегодня по телефону с американским бизнесменом. Во всех моих офисах и домах появилась полиция. И это потому, что я не продал клуб Баккальини. Я столько лет в „Палермо“, и до этого все было нормально».

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