Дзампарини: «Я один из самых честных людей в итальянском футболе»

Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини возмутился тем, что полиция проводит обыски у него дома и в офисе клуба, расследуя финансовые махинации.

«Я один из самых честных людей в итальянском футболе. Теперь закрываю для клуба трансферный рынок, и мне плевать. Пусть даже будем играть в Примавере. Я говорил сегодня по телефону с американским бизнесменом. Во всех моих офисах и домах появилась полиция. И это потому, что я не продал клуб Баккальини. Я столько лет в „Палермо“, и до этого все было нормально».