В офисе «Палермо» полиция провела обыски

Полиция Италии провела обыски в офисе «Палермо» и дома у президента клуба Маурицио Дзампарини, который в последний момент отменил продажу команды. Обыски проводит финансовая полиция, поскольку Дзампарини подозревается в ряде нарушения. В частности, его подозревают в уклонении от уплаты налогов, в финансовых махинациях и отмывании денег. По итогам прошлого сезона «Палермо» вылетел из Серии А.