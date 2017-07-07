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В офисе «Палермо» полиция провела обыски

Соккер.Ру // Италия. Серия B 2017/2018, Заграница: события, Палермо, Дзампарини Маурицио
Сегодня, 17:11 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Полиция Италии провела обыски в офисе «Палермо» и дома у президента клуба Маурицио Дзампарини, который в последний момент отменил продажу команды. Обыски проводит финансовая полиция, поскольку Дзампарини подозревается в ряде нарушения. В частности, его подозревают в уклонении от уплаты налогов, в финансовых махинациях и отмывании денег. По итогам прошлого сезона «Палермо» вылетел из Серии А.

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