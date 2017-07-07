Месси пожертвовал остатки еды и напитков со своей свадьбы

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пожертвовал оставшуюся еду и напитки со своей свадьбы благотворительной организации в Росарио. Ситуацию прокомментировал директор организации Пабло Альгарена.

«Всё это поступило к нам, мы контролируем ситуацию. Мы объяснили организаторам, что можем принять безалкогольные напитки и закуски, но не алкоголь».

Алкоголь планируется продать в местные бары.