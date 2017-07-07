Рейтинг@Mail.ru

Месси пожертвовал остатки еды и напитков со своей свадьбы

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Барселона, Месси Лионель
Сегодня, 14:25 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пожертвовал оставшуюся еду и напитки со своей свадьбы благотворительной организации в Росарио. Ситуацию прокомментировал директор организации Пабло Альгарена.

«Всё это поступило к нам, мы контролируем ситуацию. Мы объяснили организаторам, что можем принять безалкогольные напитки и закуски, но не алкоголь».

Алкоголь планируется продать в местные бары.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:27
, чтобы видеть комментарии
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
12:23 Фото Лукаку потренировался вместе с Погба в Лос-Анджелесе 3
10:56 Видео Дефо заплакал, рассказывая о юном фанате «Сандерленда», болеющем раком 5
10:18 Спортивный директор «Монако» покинет клуб 1
09:20 Фото «Лацио» представил новую форму 15
01:19 Фото Слуцкий представил новую домашнюю форму «Халл Сити» 19
00:22 Фото МЮ удалил из Твиттера фотографию, на которой у Мхитаряна виден живот 22
Вчера
23:22 ЦСКА сыграет товарищеский матч с «Нафтой» 14
21:40 Аршавин помог «Кайрату» обыграть «Атлантас» в ответной встрече Лиги Европы 15
Вадим Багров
Сильнейшая сборная, представляющая АПЛ
Они выше в рейтинге ФИФА, чем сборная Англии, клубы Лондона и Манчестера готовы отдать им все свои деньги.  «Соккер.ру» впечатлен успешным примером. 
Комментариев: 10
17:45 Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Платини 4
все материалы по этой теме
Турниры