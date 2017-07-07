30
Месси пожертвовал остатки еды и напитков со своей свадьбы
Сегодня, 14:25 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пожертвовал оставшуюся еду и напитки со своей свадьбы благотворительной организации в Росарио. Ситуацию прокомментировал директор организации Пабло Альгарена.
«Всё это поступило к нам, мы контролируем ситуацию. Мы объяснили организаторам, что можем принять безалкогольные напитки и закуски, но не алкоголь».
Алкоголь планируется продать в местные бары.
Другие материалы по теме:
09:20 Фото «Лацио» представил новую форму 15
Вчера
Вадим Багров
Они выше в рейтинге ФИФА, чем сборная Англии, клубы Лондона и Манчестера готовы отдать им все свои деньги. «Соккер.ру» впечатлен успешным примером.
60
Или войдите через