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Дефо заплакал, рассказывая о юном фанате «Сандерленда», болеющем раком

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Сандерленд, Дефо Джермейн
Сегодня, 10:56 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Новичок «Борнмута» Джермейн Дефо не смог сдержать слез во время пресс-конференции, где зашла речь о шестилетнем болельщике «Сандерленда» Брэдли Лоури, который неизлечимо болен раком.

Дефо вывел мальчика на поле в марте перед поединком отбора к ЧМ-2018 и с тех пор он постоянно на связи с семьей ребенка. Теперь состояние Брэдли ухудшилось, и Дефо предполагает, что в ближайшие дни мальчик проиграет борьбу болезни.

«Я посетил Брэдли в прошлую субботу. Стараюсь быть сильным для своей и его семьи, но не знаю, как выразить словами свои чувства. Я каждый день думаю о маленьком Брэдли, потому что его любовь настоящая, я вижу это по его глазам. Это нечто особенное».

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