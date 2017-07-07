Дефо заплакал, рассказывая о юном фанате «Сандерленда», болеющем раком

Новичок «Борнмута» Джермейн Дефо не смог сдержать слез во время пресс-конференции, где зашла речь о шестилетнем болельщике «Сандерленда» Брэдли Лоури, который неизлечимо болен раком.

Дефо вывел мальчика на поле в марте перед поединком отбора к ЧМ-2018 и с тех пор он постоянно на связи с семьей ребенка. Теперь состояние Брэдли ухудшилось, и Дефо предполагает, что в ближайшие дни мальчик проиграет борьбу болезни.

«Я посетил Брэдли в прошлую субботу. Стараюсь быть сильным для своей и его семьи, но не знаю, как выразить словами свои чувства. Я каждый день думаю о маленьком Брэдли, потому что его любовь настоящая, я вижу это по его глазам. Это нечто особенное».

Jermain Defoe in tears as he talks about his special bond with terminally ill Bradley Loweryhttps://t.co/N3q9AdaEYc pic.twitter.com/D72nWWxN3y — ITV News Tyne Tees (@itvtynetees) 6 июля 2017 г.