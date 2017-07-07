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Дефо заплакал, рассказывая о юном фанате «Сандерленда», болеющем раком
Сегодня, 10:56 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Новичок «Борнмута» Джермейн Дефо не смог сдержать слез во время пресс-конференции, где зашла речь о шестилетнем болельщике «Сандерленда» Брэдли Лоури, который неизлечимо болен раком.
Дефо вывел мальчика на поле в марте перед поединком отбора к ЧМ-2018 и с тех пор он постоянно на связи с семьей ребенка. Теперь состояние Брэдли ухудшилось, и Дефо предполагает, что в ближайшие дни мальчик проиграет борьбу болезни.
«Я посетил Брэдли в прошлую субботу. Стараюсь быть сильным для своей и его семьи, но не знаю, как выразить словами свои чувства. Я каждый день думаю о маленьком Брэдли, потому что его любовь настоящая, я вижу это по его глазам. Это нечто особенное».
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Вадим Багров
Они выше в рейтинге ФИФА, чем сборная Англии, клубы Лондона и Манчестера готовы отдать им все свои деньги. «Соккер.ру» впечатлен успешным примером.
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мальчик каким то родным уже стал, безумно жалко его((