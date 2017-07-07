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Спортивный директор «Монако» покинет клуб

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: события, Монако
Сегодня, 10:18 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

«Монако» объявил, что спортивный директор клуба Антонио Кордон покинет свой пост по окончании летнего трансферного окна.

Кордон присоединился к монегаскам только год назад после 17 лет работы в «Вильярреале».

Специалист будет решать трансферные дела клуба до конца лета, а затем покинет команду. По слухам, он может продолжить свою карьеру в «Милане».

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