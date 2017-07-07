Спортивный директор «Монако» покинет клуб

«Монако» объявил, что спортивный директор клуба Антонио Кордон покинет свой пост по окончании летнего трансферного окна.

Кордон присоединился к монегаскам только год назад после 17 лет работы в «Вильярреале».

Специалист будет решать трансферные дела клуба до конца лета, а затем покинет команду. По слухам, он может продолжить свою карьеру в «Милане».