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Спортивный директор «Монако» покинет клуб
Сегодня, 10:18 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя
«Монако» объявил, что спортивный директор клуба Антонио Кордон покинет свой пост по окончании летнего трансферного окна.
Кордон присоединился к монегаскам только год назад после 17 лет работы в «Вильярреале».
Специалист будет решать трансферные дела клуба до конца лета, а затем покинет команду. По слухам, он может продолжить свою карьеру в «Милане».
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