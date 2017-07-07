Лукаку потренировался вместе с Погба в Лос-Анджелесе

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку провел совместную тренировку с хавбеком «Манчестер Юнайтед» Полем Погба. Занятие проходило на территории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. По слухам, бельгиец в скором времени станет одноклубником Погба, а МЮ заплатит за него 75 млн фунтов.