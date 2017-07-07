Гуардадо подпишет контракт на три года с «Бетисом»

«Бетису» удалось договориться о покупке полузащитника ПСВ Андреса Гуардадо. 30-летний мексиканец прибыл в Севилью, где пройдет медобследование и подпишет контракт. Срок соглашения – три года. Сумма сделки оценивается в 2,7 млн евро.