Мареска заявил, что «Челси» не собирается продавать Андрея Сантоса

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что лондонский клуб не планирует расставаться с бразильским полузащитником Андреем Сантосом:
Я очень доволен Андреем и рад, что он остается с нами. Он может успешно играть в центре поля: и на позиции Энцо Фернандеса, и на позиции Кайседо.
В прошлом сезоне Фернандес и Мойсес Кайседо были основными опорными полузащитниками «Челси». Андрей Сантос провел полтора сезона на правах аренды в «Страсбуре» и вернулся в команду перед Клубным чемпионатом мира, где сыграл четыре матча и сделал одну голевую передачу.
Посмотрим, как покажет себя в Англии.
