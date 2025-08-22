Мареска заявил, что «Челси» не собирается продавать Андрея Сантоса

1755847333

вчера, 10:22

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что лондонский клуб не планирует расставаться с бразильским полузащитником :

Я очень доволен Андреем и рад, что он остается с нами. Он может успешно играть в центре поля: и на позиции , и на позиции Кайседо.

В прошлом сезоне Фернандес и были основными опорными полузащитниками «Челси». провел полтора сезона на правах аренды в «Страсбуре» и вернулся в команду перед Клубным чемпионатом мира, где сыграл четыре матча и сделал одну голевую передачу.