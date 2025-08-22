 
Мареска заявил, что «Челси» не собирается продавать Андрея Сантоса

вчера, 10:22

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что лондонский клуб не планирует расставаться с бразильским полузащитником Андреем Сантосом:

Я очень доволен Андреем и рад, что он остается с нами. Он может успешно играть в центре поля: и на позиции Энцо Фернандеса, и на позиции Кайседо.

В прошлом сезоне Фернандес и Мойсес Кайседо были основными опорными полузащитниками «Челси». Андрей Сантос провел полтора сезона на правах аренды в «Страсбуре» и вернулся в команду перед Клубным чемпионатом мира, где сыграл четыре матча и сделал одну голевую передачу.

Маг_тм
вчера в 11:18
Андрей Сантос, интересное у него инициалы. Ждём Жуниора Иванова
Romeo 777
вчера в 10:26
Сантос в аренде прошлом сезоне был одним из лучших на своей позиции в чемпионате Франции.
Посмотрим, как покажет себя в Англии.
sihafazatron
вчера в 10:26
Дрон остаётся))
Гость
