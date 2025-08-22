Клаудиньо: «Я хотел уйти, но „Зенит“ продлил контракт»

1755849334

Бразильский полузащитник рассказал о том, что хотел покинуть «Зенит» еще в 2022 году, однако клуб из Санкт-Петербурга тогда не захотел с ним расставаться:

Я действительно очень хотел уйти еще в 2022 году, однако «Зенит» не отпускал меня. Они продлили контракт, чтобы я не расстраивался.

В январе нынешнего года «Зенит» продал Клаудиньо в катарский «Аль-Садд» за 20 миллионов евро.