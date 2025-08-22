 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыКатар. Старс-Лига 2025/2026

Клаудиньо: «Я хотел уйти, но „Зенит“ продлил контракт»

вчера, 10:55

Бразильский полузащитник Клаудиньо рассказал о том, что хотел покинуть «Зенит» еще в 2022 году, однако клуб из Санкт-Петербурга тогда не захотел с ним расставаться:

Я действительно очень хотел уйти еще в 2022 году, однако «Зенит» не отпускал меня. Они продлили контракт, чтобы я не расстраивался.

В январе нынешнего года «Зенит» продал Клаудиньо в катарский «Аль-Садд» за 20 миллионов евро.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноЭкс-игрок «Локомотива» Живоглядов стал игроком Lit Energy из Медиалиги
20 августа
Футболисты ЦСКА поприветствовали Жоао Виктора и Ди Лусиано
20 августа Видео
Жоао Виктор — о переходе в ЦСКА: «Ранее был знаком с Мойзесом и Алеррандро»
20 августа
Лукин — о переходе Жоао Виктора: «Для меня ничего не поменяется»
20 августа
ОфициальноЖоао Виктор стал игроком ЦСКА
20 августа
Самошников: «Горжусь тем, что надену футболку „Спартака“»
20 августа
 
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:09, ред.
Парень так сильно просился домой в Бразилию...что оказался в Катаре....))

Неплохая техника...школа...задатки....
Но какая то детская непосредственность...излишний артистизм...невысокая работоспособность...и звонкая монета - так и не сделали парня ни игроком сборной ни игроком топ-5.....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 