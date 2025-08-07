Апелляционный комитет РФС оставил в силе отстранение Писарского за ставки

1754587290

вчера, 20:21

Апелляционный комитет Российского футбольного союза оставил в силе решение Комитета по этике о дисквалификации бывшего нападающего «Крыльев Советов» .

Об этом сообщил юрист Антон Смирнов, представляющий интересы футболиста:

Апелляционный комитет РФС оставил решение Комитета РФС по этике от 3 июля 2025 года в отношении Владимира Писарского в силе. Ну теперь только одна дорога – в Спортивный арбитражный суд ( CAS ).

Напомним, что за ставки на матчи со своим участием Писарский был отстранен от футбола на четыре года (из них на три – условно). «Крылья Советов» расторгли контракт с нападающим, однако его юрист утверждает, что вина доказана не была.