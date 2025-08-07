Soccer.ru
Апелляционный комитет РФС оставил в силе отстранение Писарского за ставки

вчера, 20:21

Апелляционный комитет Российского футбольного союза оставил в силе решение Комитета по этике о дисквалификации бывшего нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

Об этом сообщил юрист Антон Смирнов, представляющий интересы футболиста:

Апелляционный комитет РФС оставил решение Комитета РФС по этике от 3 июля 2025 года в отношении Владимира Писарского в силе. Ну теперь только одна дорога – в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Напомним, что за ставки на матчи со своим участием Писарский был отстранен от футбола на четыре года (из них на три – условно). «Крылья Советов» расторгли контракт с нападающим, однако его юрист утверждает, что вина доказана не была.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 22:36
По такой же схеме работает юрист тренера Федотова, который дошел до SAS Но это плохо кончится
112910415
112910415
вчера в 21:12
Сычевой-то поскромнее был!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:02
Не надо было хулиганить.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:54
Откуда у никому неизвестного человека, я про Писарского, деньги на оплату услуг не самого дешёвого юриста? А может Антон Смирнов так уверен в победе, что согласился получить гонорар из средств, которые будут выплачены его клиенту по решению суда? Это просто невозможно, но фамилия Писарский на слуху. Что происходит?
shlomo
shlomo
вчера в 20:50
Дыма без огня не бывает... просто так такое обвинение не предъявляют..
stg8m5p26cp3
stg8m5p26cp3
вчера в 20:29
Мошенников не должно быть в нашем футболе, и судимых.
