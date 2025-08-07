Защитник «Челси» получил тяжёлую травму в первой же тренировке после КЧМ

Центральный защитник «Челси» Леви Колуилл выбыл на неопределенный срок из-за травмы.
22-летний англичанин в понедельник, 4 августа, получил повреждение на первой же тренировке после Клубного чемпионата мира и отпуска. Ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.
Сегодня, 7 августа, Колуилл перенес операцию. Сроки восстановления врачи клуба пока не называют.
В прошлом сезоне Леви провел 43 матча, забив два мяча и сделав две голевые передачи.
Здоровья!
Возможно будут там новичка Хато наигрывать, который имеет опыт и играл ЦЗ временами, не отпустят португальца Вейгу в Атлетико, который хотел стать полноценным ЦЗ. Но, это реально проблема для клуба, так как тот же Фофана, который выздоровел (вновь) может легко вновь вылететь надолго, на него в этом плане вообще тяжело надеяться. А Бадиашиле и Дисаси…это вообще не уровень.
Здоровья!
В любом случае... в таком серьёзном клубе как Челси такие вещи должны расследовать.
P.S. Пусть поправляется. Здоровья пацану.
