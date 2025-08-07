Защитник «Челси» получил тяжёлую травму в первой же тренировке после КЧМ

1754596660

вчера, 22:57

Центральный защитник «Челси» выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

22-летний англичанин в понедельник, 4 августа, получил повреждение на первой же тренировке после Клубного чемпионата мира и отпуска. Ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.

Сегодня, 7 августа, Колуилл перенес операцию. Сроки восстановления врачи клуба пока не называют.

В прошлом сезоне Леви провел 43 матча, забив два мяча и сделав две голевые передачи.