Защитник «Челси» получил тяжёлую травму в первой же тренировке после КЧМ

вчера, 22:57

Центральный защитник «Челси» Леви Колуилл выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

22-летний англичанин в понедельник, 4 августа, получил повреждение на первой же тренировке после Клубного чемпионата мира и отпуска. Ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.

Сегодня, 7 августа, Колуилл перенес операцию. Сроки восстановления врачи клуба пока не называют.

В прошлом сезоне Леви провел 43 матча, забив два мяча и сделав две голевые передачи.

Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:16
Жаль, подтвердились кресты. Основной ЦЗ клуба. Восстановление 4-6 месяцев, потом набор формы, и каким вернется после крестов тоже вопрос.
Здоровья!
Возможно будут там новичка Хато наигрывать, который имеет опыт и играл ЦЗ временами, не отпустят португальца Вейгу в Атлетико, который хотел стать полноценным ЦЗ. Но, это реально проблема для клуба, так как тот же Фофана, который выздоровел (вновь) может легко вновь вылететь надолго, на него в этом плане вообще тяжело надеяться. А Бадиашиле и Дисаси…это вообще не уровень.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:08, ред.
Рвать кресты на тренировке, - это или распи*дяйство игрока, или косяк тренера. Если накосячил игрок, то либо мышцы не разогрел, либо делал упражнения через одно место...

В любом случае... в таком серьёзном клубе как Челси такие вещи должны расследовать.

P.S. Пусть поправляется. Здоровья пацану.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:04
Жалко,молодой защитник - здоровья .
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:04, ред.
Жалко парня здоровья ему и скорейшего выздоровления
