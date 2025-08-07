Soccer.ru
Названы 30 претендентов на «Золотой мяч»

вчера, 17:26

Французский журнал France Football официально опубликовал список претендентов на получение премии «Золотой мяч» в 2025 году.

На награду лучшему футболисту мира будут претендовать 30 игроков. Церемония вручения приза пройдет в Париже 22 сентября.

Сразу девять претендентов представляют действующего победителя Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен».

Полный список приведен ниже. В скобках указаны клуб и страна, которую футболист представляет на международной арене.

Усман Дембеле (ПСЖ, Франция);

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Италия);

Джуд Беллингем («Реал», Англия);

Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция);

Дензел Думфрис («Интер», Нидерланды);

Сехру Гирасси («Боруссия» Дортмунд, Гвинея);

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);

Виктор Дьёкереш («Арсенал», Швеция);

Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко);

Харри Кейн («Бавария», Англия);

Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия);

Роберт Левандовски («Барселона», Польша);

Алексис МакАллистер («Ливерпуль», Аргентина);

Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина);

Скотт МакТоминэй («Наполи», Шотландия);

Килиан Мбаппе («Реал», Франция);

Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия);

Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия);

Педри («Барселона», Испания);

Коул Палмер («Челси», Англия);

Майкл Олисе («Бавария», Франция);

Рафинья («Барселона», Бразилия);

Деклан Райс («Арсенал», Англия);

Фабиан Руис (ПСЖ, Испания);

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды);

Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);

Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);

Флориан Вирц («Ливерпуль», Германия);

Витинья (ПСЖ, Португалия);

Ламин Ямаль («Барселона», Испания).

В прошлом году лучшим футболистом мира был признан полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Tommy Q
Tommy Q ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 05:16
А какая у него мысль? Прорваться по флангу и навесить
Или уйти в полуфланг и ударить

Повторюсь - острота есть, вполне
Но прям вот «мысль» - не вижу

Похожа ситуация, как с мбаппе в своё время.
Тоже ведь говорили, что он делает разницу и тд и тп
Но, как показало время - вполне себе и без него можно побеждать
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:38
Дембеле скорее всего получит
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:22
Из благих соображении, рано Ямалю ЗМ. Для его дальнейшего развития будет лучше, если он не получит ЗМ.
112910415
112910415
вчера в 21:17
Явного лидера нет
adekvat
adekvat
вчера в 21:11
А где Дзюба с Соболем?
зигзаг
зигзаг
вчера в 20:42
Надо было товарищеский провести хотя бы Барса - Псыж
Capral
Capral ответ Tommy Q (раскрыть)
вчера в 20:33
Не будет мысли на поле- а это главное...
Tommy Q
Tommy Q ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:30
Вообще иное впечатление - убери Ямаля и принципиально игра не изменится.
Повторюсь - принципиально.
Да, будет меньше остроты, динамики, но суть останется.
А вот без Рафиньи образца этого сезона и Левандовски, который дает колоссальный объем на передней линии и благодаря ему у Ямаля появлялось пространство - будет плохо.
Так же без крепкой полузащиты Педри, Де Йонг сразу будет просадка.
А без Ямаля можно играть.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:20
Даже вылетая в полуфиналах давали ЗМ Месси чисто из-за индивидуалки
Capral
Capral ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 19:20
Дело в том, что требл Дембеле- понятие чисто условное, если учесть, что во Франции на всех уровнях существует только одна команда. Что касается французистости Дембеле, как выражался знаменитый русский критик В.В.Стасов, то да, в этом что-то есть, это имеет место, и отрицать сложно.)))
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 19:18
Индивидуально Ямаль сильнее всех,а по факту кто-то из ПСЖ.
Брулин
Брулин
вчера в 19:12
Кто бы несколько лет назад сказал, что Усман будет главным претендентом на Золотой мяч, долго бы я смеялся. Да и сейчас хорошее настроение, а вот Ламину рано давать. Он должен быть голоден до высших индивидуальных наград, сейчас у него мотивация будет выше крыши (стадиона Сантьяго Бернабеу)))
Маг_тм
Маг_тм ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:09
Согласен со всем, кроме награды. Для ЗМ у Дембеле требл, а стата у них примерно одинаковая с Ямалем. И как никак он Француз, думаю в Франц футболе голоса будут больше у Усмана.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:39
Я бы НИКОГО не выделял. Нет лидера.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:39, ред.
Как это Дзюба даже в 30ку не попал? Беспредел и попустительство)))

А серьёзно если то вот нет в современном футболе игрока который весь сезон провёл бы на стабильно высоком уровне, все нестабильные, давать кому то ЗМ это обесценивать награду, а дать придётся. На мой скромный субъективный взгляд как раз старичкам из Интера надо тогда уж дать за самую стабильную и ровную игру на протяжении сезона.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:37
Шоу маст гоу он!!!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:36, ред.
почему Ямаль? он же вообще ничего не сделал за сезон и ничего не выиграл кроме чемпионата. давать мяч за то что он просто красиво бегает и транжирит моменты?
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:15
Вполне разумный рабочий список. Надо же и Хвича Кварацхелия попал. Сейчас, я думаю, он лучший игрок на территории бывшего СССР. Он, конечно же, при первом отсеве уйдёт из числа номинированных, ну и ладно. Его заслуги достаточно оценили. Что касается первого номера в списке, я хочу, чтобы им стал Усман Дембеле. Мне кажется, этот человек заслуживает Золотой Мяч.
Capral
Capral
вчера в 18:14, ред.
Рафинья интереснее, чем Дембеле, но не интереснее, чем Ямаль. К тому же, без Ямаля, Барселона теряет свою привлекательность, а главное- интеллектуальную направленность. Ямаль- мозговой центр Барселоны, без него, ни Ольмо, ни старая польская кляча, ни даже Раф не смогут продуктивно действовать. Да, Ямаль- нескромный пижон, но именно он- главная движущая сила команды, её изобретательность. Пожалуй, никто, кроме Ямаля не умеет так качественно рвать фланги соперника.
Единственное, что может ему помешать выиграть ЗМ- это его возраст. Других причин не вижу. На мой взгляд, именно Ямаль- самое яркое открытие сезона!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:07, ред.
Рафинья......был лучшим..

Но после Родри...не слежу за премией...
Нет смысла...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:01
Рафинья, какие тут вопросы
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:58
В прошлом году среди номинантов был даже Довбик. Поэтому, твою шутку про тупового, даже не обсуждаю, зная, кому она адресована...)))
Парень, пора взрослеть.
Vilar
Vilar
вчера в 17:55
Не, не пойдёт, выбор мал, всего 30, практически не из кого выбирать.
Да, и наших нет. На худой конец, если в прошлом году был Родри, то в этом, пусть будет Педри.
LOpp
LOpp
вчера в 17:51
Как раньше все было просто, ЗМ вручали или Месси или Роналду, а сейчас прям интрига - интрига
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:43
топ-5
Рафинья.
Ямаль.
Педри.
Усман Дембеле
Хвича Кварацхелия.
в 22 сентября дождемся, но шансы Дембеле высокие.
да, игра Барсы доставляло удовольствие только нам)
ПСЖ, увы, забрали требл! хорошо что Челси жестко остановили их в финале КЧМ.
а так парижане собрали все сливки с ЛЧ, и Дембеле заберет ЗМ.
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 17:34
Очевидно, что победит Дембеле
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:32
Я за Холанда...
