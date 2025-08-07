Названы 30 претендентов на «Золотой мяч»

Французский журнал France Football официально опубликовал список претендентов на получение премии «Золотой мяч» в 2025 году.
На награду лучшему футболисту мира будут претендовать 30 игроков. Церемония вручения приза пройдет в Париже 22 сентября.
Сразу девять претендентов представляют действующего победителя Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен».
Полный список приведен ниже. В скобках указаны клуб и страна, которую футболист представляет на международной арене.
Усман Дембеле (ПСЖ, Франция);
Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Италия);
Джуд Беллингем («Реал», Англия);
Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция);
Дензел Думфрис («Интер», Нидерланды);
Сехру Гирасси («Боруссия» Дортмунд, Гвинея);
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);
Виктор Дьёкереш («Арсенал», Швеция);
Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко);
Харри Кейн («Бавария», Англия);
Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия);
Роберт Левандовски («Барселона», Польша);
Алексис МакАллистер («Ливерпуль», Аргентина);
Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина);
Скотт МакТоминэй («Наполи», Шотландия);
Килиан Мбаппе («Реал», Франция);
Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия);
Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия);
Педри («Барселона», Испания);
Коул Палмер («Челси», Англия);
Майкл Олисе («Бавария», Франция);
Рафинья («Барселона», Бразилия);
Деклан Райс («Арсенал», Англия);
Фабиан Руис (ПСЖ, Испания);
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды);
Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);
Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);
Флориан Вирц («Ливерпуль», Германия);
Витинья (ПСЖ, Португалия);
Ламин Ямаль («Барселона», Испания).
В прошлом году лучшим футболистом мира был признан полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.
Единственное, что может ему помешать выиграть ЗМ- это его возраст. Других причин не вижу. На мой взгляд, именно Ямаль- самое яркое открытие сезона!!!
