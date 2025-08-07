Названы 30 претендентов на «Золотой мяч»

1754576816

Французский журнал France Football официально опубликовал список претендентов на получение премии «Золотой мяч» в 2025 году.

На награду лучшему футболисту мира будут претендовать 30 игроков. Церемония вручения приза пройдет в Париже 22 сентября.

Сразу девять претендентов представляют действующего победителя Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен».

Полный список приведен ниже. В скобках указаны клуб и страна, которую футболист представляет на международной арене.

( ПСЖ , Франция);

( ПСЖ , Италия);

(«Реал», Англия);

( ПСЖ , Франция);

(«Интер», Нидерланды);

(«Боруссия» Дортмунд, Гвинея);

(«Манчестер Сити», Норвегия);

(«Арсенал», Швеция);

( ПСЖ , Марокко);

(«Бавария», Англия);

( ПСЖ , Грузия);

(«Барселона», Польша);

(«Ливерпуль», Аргентина);

(«Интер», Аргентина);

(«Наполи», Шотландия);

(«Реал», Франция);

( ПСЖ , Португалия);

( ПСЖ , Португалия);

(«Барселона», Испания);

(«Челси», Англия);

(«Бавария», Франция);

(«Барселона», Бразилия);

(«Арсенал», Англия);

( ПСЖ , Испания);

(«Ливерпуль», Нидерланды);

(«Реал», Бразилия);

(«Ливерпуль», Египет);

(«Ливерпуль», Германия);

( ПСЖ , Португалия);

(«Барселона», Испания).

В прошлом году лучшим футболистом мира был признан полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании .