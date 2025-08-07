Soccer.ru
«Барселона» лишила тер Штегена капитанской повязки

вчера, 16:33

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что вратарь Марк-Андре тер Штеген лишён капитанской повязки.

«Барселона» объявляет, что после дисциплинарного разбирательства в отношении Марка-Андре тер Штегена и в ожидании окончательного решения по этому вопросу клуб, по согласованию со спортивным директоратом и техническим штабом, принял решение временно отстранить его от должности капитана основной команды. В этот период обязанности первого капитана возьмёт на себя нынешний второй капитан — Рональд Араухо.

Стал известен список капитанов «Барселоны»
Вчера, 13:23
«Копенгаген» совершил самый короткий международный выезд в Лиге чемпионов
06 августа
Футболисты «Шеффилд Уэнсдей» объявили о задержках выплат зарплаты
04 августа
Алекс Фергюсон посетил игру третьего английского дивизиона
03 августа
Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх сообщил о смерти сына
01 августа
АЕК Николича сыграет с «Арисом» Кокорина в квалификации Лиги конференций
31 июля
kq357rfqmu53
kq357rfqmu53
вчера в 18:13
Штегену надо восстановиться и искать нормальный клуб
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:35
Капитан был Пуйоль, Иньеста, Хави.
те, кто уходил из клуба, когда понимали, что не тянут.
тер Штеген много раз выручал команду в трудные времена.
но сейчас повел себя некрасиво.
понятно, что долгие годы не было у него конкуренции.
ужасная травма, высокая зарплата, клуб имеет проблемы с регистрацией.
теперь отношения полностью уничтожены.
обе стороны хороши, нет слов, но бодаться с клубом конечно такое себе,
если тебе уже наплевать на карьеру.
просидит дома, ибо тренер сказал не он не будет играть за Барсу.
тогда мимо ЧМ 2026, а после особо никому не нужен будет.
112910415
112910415
вчера в 17:13
Вроде всё логично
Брулин
Брулин
вчера в 17:07
Барселона хоть что-то, может сделать по человечески?! Постоянно, какой-то цирк и драма.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:58
Какое же, всё-таки, у Барселоны трусливое руководство... Такой сильный заголовок - "Барселона лишила Тер Штегену капитанской повязки"... Оказалось, что его временно отстранили. Как это называется? Зачем вообще начинали?
Capral
Capral
вчера в 16:53
Наверняка по требованию Ямаля. Ну и конечно, коФЛИКт не может без конфликтов...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:36
Зачем этот хайп барсе? начать сезон с разборок и скандалов? к добру не приведет
