«Барселона» лишила тер Штегена капитанской повязки

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что вратарь Марк-Андре тер Штеген лишён капитанской повязки.
«Барселона» объявляет, что после дисциплинарного разбирательства в отношении Марка-Андре тер Штегена и в ожидании окончательного решения по этому вопросу клуб, по согласованию со спортивным директоратом и техническим штабом, принял решение временно отстранить его от должности капитана основной команды. В этот период обязанности первого капитана возьмёт на себя нынешний второй капитан — Рональд Араухо.
те, кто уходил из клуба, когда понимали, что не тянут.
тер Штеген много раз выручал команду в трудные времена.
но сейчас повел себя некрасиво.
понятно, что долгие годы не было у него конкуренции.
ужасная травма, высокая зарплата, клуб имеет проблемы с регистрацией.
теперь отношения полностью уничтожены.
обе стороны хороши, нет слов, но бодаться с клубом конечно такое себе,
если тебе уже наплевать на карьеру.
просидит дома, ибо тренер сказал не он не будет играть за Барсу.
тогда мимо ЧМ 2026, а после особо никому не нужен будет.
