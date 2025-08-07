«Барселона» лишила тер Штегена капитанской повязки

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что вратарь лишён капитанской повязки.

«Барселона» объявляет, что после дисциплинарного разбирательства в отношении Марка-Андре тер Штегена и в ожидании окончательного решения по этому вопросу клуб, по согласованию со спортивным директоратом и техническим штабом, принял решение временно отстранить его от должности капитана основной команды. В этот период обязанности первого капитана возьмёт на себя нынешний второй капитан — Рональд Араухо.