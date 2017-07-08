Жирков: «Со Слуцким всё уладили ещё до начала Евро-2016»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков выразил мнение, что его одноклубники Олег Шатов, Александр Кокорин и Артём Дзюба должны выступить на домашнем чемпионата мира, а также рассказал о разногласиях с экс-наставником национальной команды Леонидом Слуцким перед началом чемпионата Европы-2016:

«Думаю, эти футболисты должны выступить на чемпионате. Но выбор всё равно за тренером. Ему оценивать кто в какой форме, кто готов, кто нет. Взять Дзюбу. Насчёт конфликта не в курсе, но повреждение колена у него было. Та же ситуация произошла и со мной перед Евро-2016. Тогда, помню, кто-то говорил – Жиркова всё равно нужно брать. Но травму-то на самом деле никто не выдумывал.

Небольшой конфликт со Слуцким имел место – после товарищеской встречи с Францией. Но это, скорее, не ссора двух людей, а разные точки зрения на игровые моменты. И потом, ещё до Евро мы всё уладили. Леонид Викторович звонил, а когда набрал перед турниром, решили, что ехать не могу из-за ахилла.

Шансы сыграть на ЧМ-2018? До него ещё год. Мне, конечно, хочется сыграть дома, в России, но и от здоровья многое зависит».

Жирков также высказался по поводу своего удаления в матче Кубка Конфедераций Мексика - Россия (2:1).