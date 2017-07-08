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«Милан» может расстаться с Баккой и Лападулой, чтобы подписать Обамеянга
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Боруссия Д, Обамеянг Пьер-Эмерик, Лападула Джанлука, Бакка Карлос
Сегодня, 07:21 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
«Милан» продолжает искать возможности приобретения нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. По информации источника, «россонери» рассматривают вариант с продажей форвардов Карлоса Бакки и Джанлуки Лападулы в «Марсель» и «Дженоа» соответственно, для того чтобы затем оформить трансфер Обамеянга.
Напомним, немецкий клуб хочет выручить с продажи 28-летнего форварда не менее € 80 млн. В услугах нападающего сборной Габона также заинтересован китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
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