«Тоттенхэм» нацелился на Фойта, которым интересуются «Рома» и «Зенит»

«Тоттенхэм» включился в борьбу за 19-летнего защитника «Эстудиантеса» Хуана Маркуса Фойта, утверждает источник. Более того, отмечается, что переход аргентинца в лондонский клуб более вероятен, чем трансфер в «Рому» или «Зенит», которые также претендуют на игрока.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов заплатить за Фойта € 10 млн.