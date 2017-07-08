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«Тоттенхэм» нацелился на Фойта, которым интересуются «Рома» и «Зенит»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Тоттенхэм, Рома, Зенит, Эстудиантес, Фойт Хуан Маркос
Сегодня, 06:17 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Павел Молочный
«Тоттенхэм» включился в борьбу за 19-летнего защитника «Эстудиантеса» Хуана Маркуса Фойта, утверждает источник. Более того, отмечается, что переход аргентинца в лондонский клуб более вероятен, чем трансфер в «Рому» или «Зенит», которые также претендуют на игрока.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов заплатить за Фойта € 10 млн.
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