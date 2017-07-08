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«Ювентус» может отпустить Куадрадо в «Милан» в обмен на Де Шильо
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Милан, Куадрадо Хуан, Де Шильо Маттиа
Сегодня, 04:44 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Вингер «Ювентуса» Хуан Куадрадо выразил желание перейти в «Милан», утверждает источник. Сообщается, что частью сделки по переходу 29-летнего колумбийца в миланский клуб может стать защитник «россонери» Маттиа Де Шильо, который давно входит в сферу интересов «Старой синьоры».
Источник также отмечает, что в случае обмена «Милану» придётся доплатить туринцам некоторую сумму, так как Де Шильо оценивается в € 15-20 млн, а Куадрадо стоит около € 25 млн.
Ранее появилась информация о том, что лондонский «Арсенал» готов приобрести Куадрадо за требуемые € 25 млн.
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