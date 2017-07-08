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Источник: «Санчес принял решение перейти в „Манчестер Сити“»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Манчестер Сити, Санчес Алексис
Сегодня, 05:28 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес во время Кубка Конфедераций-2017 принял решение продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Об этом рассказал источник из окружения 28-летнего футболиста:
«То, что „Арсенал“ не будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, очень важный аспект для Санчеса. Он хочет участвовать в этом турнире и выиграть его. В России Алексис разговаривал с партнёрами по команде и своими родственниками. Все сошлись на том, что лучшим вариантом для Санчеса будет покинуть „Арсенал“ и присоединиться к „Манчестер Сити“».
Напомним, помимо «Ман Сити» на Санчеса также претендует ПСЖ, который, по слухам, собирается предложить «канонирам» € 65 млн за чилийского форварда.
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