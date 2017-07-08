Источник: «Санчес принял решение перейти в „Манчестер Сити“»

Нападающий «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес во время Кубка Конфедераций-2017 принял решение продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Об этом рассказал источник из окружения 28-летнего футболиста:

«То, что „Арсенал“ не будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, очень важный аспект для Санчеса. Он хочет участвовать в этом турнире и выиграть его. В России Алексис разговаривал с партнёрами по команде и своими родственниками. Все сошлись на том, что лучшим вариантом для Санчеса будет покинуть „Арсенал“ и присоединиться к „Манчестер Сити“».

Напомним, помимо «Ман Сити» на Санчеса также претендует ПСЖ, который, по слухам, собирается предложить «канонирам» € 65 млн за чилийского форварда.