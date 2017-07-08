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«Шинник» переиграл «Зенит-2»
Сегодня, 16:57 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В поединке 1-го тура ФНЛ «Шинник» в родных стенах одолел «Зенит-2».
Кострома, стадион «Урожай»
«Шинник» – «Зенит-2» – 2:1 (2:0)
Голы: Безлихотнов 30, Чистяков 44 - Сиротов 53
«Шинник»: Яшин, Чистяков, Жестоков, Ятченко, Самойлов (Крамаренко 79), Лях, Дроздов, Щадин, Низамутдинов (Камилов 72), Булия (Земсков 62), Безлихотнов (Шайморданов 58).
Главный тренер: Александр Побегалов.
«Зенит-2»: Рудаков, Запрягаев, Зуев, Зуйков, Каккоев, Сиротов (Андреев 89), Иванов (Крапухин 57), Камышев (Пенчиков 90), Горулев, Прудников, Некрасов (Кириллов 82).
Главный тренер: Владислав Радимов.
Предупреждения: Жестоков 69
Судья: Владимир Сельдяков.
Ранее побед в своих матчах добились «Кубань» и «Спартак-2».
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Удачи Анатолию Викторовичу в следующих играх!
«Шанник» – «Зенит-2» – 2:1 (2:0)