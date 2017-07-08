«Кубань» разгромила «Томь»

Стартовал новый розыгрыш ФНЛ. В первом туре первенства сыграны первые матчи, в одном из которых «Кубань», футболисты которой решили не бойкотировать игру, на выезде разгромила «Томь».

Томск, стадион «Труд»

«Томь» – «Кубань» – 1:4 (1:3)

Голы: Соболев 17 - Лобкарев 7, Марков 10, Обухов 45 (пен), Марков 63.

«Томь»: Шафинский, Соколов, Карымов, Пульич, Каретник, Петраков (Саная 65), Деобальд, Герасимов, Сасин, Кудряшов (Салахутдинов 68), Соболев

Главный тренер: Валерий Петраков.

«Кубань»: Дюпин, Клещенко, Бугаев, Марков, Байрыев, Пономарев, Лобкарев, Коновалов, Маляров, Якуба (Гай 66), Обухов.

Главный тренер: Николай Южанин.

Предупреждения: Сасин 16, Маляров 25, Соболев 39, Кудряшов 41, Якуба 59, Каретник 75, Герасимов 77.

Судья: Владимир Москалев.