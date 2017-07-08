«Кубань» разгромила «Томь»
Стартовал новый розыгрыш ФНЛ. В первом туре первенства сыграны первые матчи, в одном из которых «Кубань», футболисты которой решили не бойкотировать игру, на выезде разгромила «Томь».
Томск, стадион «Труд»
«Томь» – «Кубань» – 1:4 (1:3)
Голы: Соболев 17 - Лобкарев 7, Марков 10, Обухов 45 (пен), Марков 63.
«Томь»: Шафинский, Соколов, Карымов, Пульич, Каретник, Петраков (Саная 65), Деобальд, Герасимов, Сасин, Кудряшов (Салахутдинов 68), Соболев
Главный тренер: Валерий Петраков.
«Кубань»: Дюпин, Клещенко, Бугаев, Марков, Байрыев, Пономарев, Лобкарев, Коновалов, Маляров, Якуба (Гай 66), Обухов.
Главный тренер: Николай Южанин.
Предупреждения: Сасин 16, Маляров 25, Соболев 39, Кудряшов 41, Якуба 59, Каретник 75, Герасимов 77.
Судья: Владимир Москалев.
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