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«Кубань» разгромила «Томь»

Матч: ТомьТомь1 : 4КубаньКубань
Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: события
Сегодня, 15:57 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

Стартовал новый розыгрыш ФНЛ. В первом туре первенства сыграны первые матчи, в одном из которых «Кубань», футболисты которой решили не бойкотировать игру, на выезде разгромила «Томь».

Томск, стадион «Труд» 

«Томь» – «Кубань» – 1:4 (1:3)
Голы: Соболев 17 - Лобкарев 7, Марков 10, Обухов 45 (пен), Марков 63.

«Томь»: Шафинский, Соколов, Карымов, Пульич, Каретник, Петраков (Саная 65), Деобальд, Герасимов, Сасин, Кудряшов (Салахутдинов 68), Соболев
Главный тренер: Валерий Петраков.

«Кубань»: Дюпин, Клещенко, Бугаев, Марков, Байрыев, Пономарев, Лобкарев, Коновалов, Маляров, Якуба (Гай 66), Обухов.
Главный тренер: Николай Южанин.

Предупреждения: Сасин 16, Маляров 25, Соболев 39, Кудряшов 41, Якуба 59, Каретник 75, Герасимов 77.

Судья: Владимир Москалев.

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