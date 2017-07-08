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Паулиньо: «Мне интересен вариант с переходом в „Барселону“»
Вчера, 22:59 | Источник: Marca.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо признался, что ему интерес вариант с переходом в каталонскую «Барселону».
«Безусловно, мне интересна „Барселона“. Мне нравится, что мной интересуется такой клуб. На данный момент есть официальное предложение, но пока никаких договоренностей между клубами нет», - сказал Паулиньо.
Напомним, последнее предложение «Барселоны» - 25 миллионов евро.
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