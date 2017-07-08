Неймар - Мбаппе: «Как ты там, бро?»

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар посредством социальных сетей адресовал послание форварду «Монако» Килиану Мбаппе:

«Хэй, Мбаппе! Как ты там, бро?»

Напомним, что за 18-летнего вундеркинда, наколотившего за монегасков 26 мячей в 44 встречах минувшего сезона, разгорелась нешуточная борьба между «Реалом», ПСЖ, «Арсеналом» и рядом других клубов.

«Барселона», по информации СМИ, не ведет борьбу за подписание игрока, однако послание бразильца наверняка породит волну новых слухов.