СМИ: «У Шадли случилась перепалка с Пулисом»

В раздевалке «Вест Бромвича» назрел конфликт, главным действующим лицом которого стал полузащитник Насер Шадли.

Хавбек, являющийся самым дорогим приобретением в истории «дроздов» (13 млн фунтов), отказался лететь с командой в Австрию на тренировочный сбор.

По слухам, игрок воспротивился распорядку, предложенному главным тренером клуба Тони Пулисом: футболистом приходится вставать в 5 утра, дважды в день преодолевать большие дистанции в горах на велосипедах, а также совершать утомительные пробежки в Альпах.

Сообщается, что двое общались на повышенных тонах, однако в результате Шадли добился своего и получил разрешение Пулиса не ехать с клубом и тренироваться в индивидуальном режиме.