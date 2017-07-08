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СМИ: «У Шадли случилась перепалка с Пулисом»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Вест Бромвич, Шадли Насер, Пулис Тони
Сегодня, 08:42 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
В раздевалке «Вест Бромвича» назрел конфликт, главным действующим лицом которого стал полузащитник Насер Шадли.
Хавбек, являющийся самым дорогим приобретением в истории «дроздов» (13 млн фунтов), отказался лететь с командой в Австрию на тренировочный сбор.
По слухам, игрок воспротивился распорядку, предложенному главным тренером клуба Тони Пулисом: футболистом приходится вставать в 5 утра, дважды в день преодолевать большие дистанции в горах на велосипедах, а также совершать утомительные пробежки в Альпах.
Сообщается, что двое общались на повышенных тонах, однако в результате Шадли добился своего и получил разрешение Пулиса не ехать с клубом и тренироваться в индивидуальном режиме.
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