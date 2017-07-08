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Источник: «Лукаку был арестован во время отпуска в США»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Эвертон, Лукаку Ромелу
Сегодня, 12:49 | Источник: tmz.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку, чей переход в «Манчестер Юнайтед» уже согласован клубами, был арестован во время своего отпуска в США.

По информации источника, 2 июля 24-летний бельгиец устроил вечеринку в арендованном доме в Беверли-Хиллз, что не понравилось соседям форварда, которые из-за громких празднований Лукаку и его компании вынуждены были обратиться в полицию.

Сообщается, что сотрудники правопорядка, по меньшей мере, 6 раз пытались успокоить шумную компанию, но этого, судя по всему, оказалось недостаточно, ибо в результате Лукаку был арестован.

По слухам, нападающего не повезли в участок, а просто вручили повестку в суд.

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