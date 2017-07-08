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Слуцкий: «С нетерпением жду первый сбор в Португалии»
Сегодня, 19:47 | Источник: ФК "Халл Сити" | Редакция: Максим Коджеспиров
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился мнением о предстоящем сборе команды в Португалии.
«Это будет очень важный тренировочный сбор. У нас будут теоретические занятия, индивидуальные беседы и товарищеские игры. Все это важно, поскольку мы строим новую команду. С нетерпением жду игр против „Оксфорда“ и „Бристоль Роверс“, ведь это будут первые игры „Халла“ под моим руководством», - сказал Слуцкий.
Напомним, что билеты на дебютный матч Слуцкого в «Халл Сити» стоят 10 евро.
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