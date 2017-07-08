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МЮ продлил контракт с голкипером
Сегодня, 20:22 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Максим Коджеспиров
«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с 21-летним голкипером Жоэлом Перейрой. Новое соглашение рассчитано до лета 2021 год с опцией продления еще на один год.
Напомним, что на данный момент манкунианцы заняты оформлением трансфера нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаки.
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