МЮ продлил контракт с голкипером

«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с 21-летним голкипером Жоэлом Перейрой. Новое соглашение рассчитано до лета 2021 год с опцией продления еще на один год.

Напомним, что на данный момент манкунианцы заняты оформлением трансфера нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаки.