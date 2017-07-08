Рейтинг@Mail.ru

Полузащитник «Аякса» Нури перенес сердечный приступ во время матча

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Заграница: события, Аякс, Вердер, Нури Абдельхак
Сегодня, 19:27 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

У хавбека «Аякса» Абдельхака Нури случился сердечный приступ во время товарищеского матча с «Вердером». Во втором тайме 20-летний игрок почувствовал себя плохо и лег на газон. Футболисту немедленно была оказана помощь, а поединок был прерван. На данный момент состояние Нури оценивается как стабильное. Игрок находится в больнице.

Нури в прошлом сезоне провел 15 матчей во всех турнирах за «Аякс».

Ранее трагический случай из-за сердечного приступа у футболиста произошел в Бельгии.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
18:49 Видео Погба выложил видео с Лукаку после перехода бельгийца в МЮ 5
18:16 «Рубин» с разгромным счетом уступил «Арминии» 10
Александр Чистяков
Клиенты Мендеша vs клиенты Райолы
Только сегодня и только на «Соккер.ру» состоится баттл подопечных самых влиятельных агентов современности: Мендеш и Райола выставили свои команды для битвы.
Комментариев: 6
Александр Чистяков
10 матчей сборных, которые шокировали мир
​Ровно три года назад сборная Германии разорвала бразильцев на их домашнем ЧМ со счетом 7:1. «Соккер.ру» вспомнил другие поединки сборных, которые заставили вздрогнуть.
Комментариев: 20
10:57 «Ювентус» вышел из отпуска 13
05:56 Фото Фил Невилл: «Поздравляю Лукаку с переходом из одного великого клуба в другой» 11
04:04 Сын Роналдо вызван в сборную Бразилии U-18 на Маккабианские игры 10
02:53 Вилья, Швайнштайгер и Кака сыграют за сборную всех звёзд МЛС против «Реала» 9
00:55 «Шахтёр» продолжает добиваться дисквалификации Зинченко 6
Вчера
23:52 Фото «Фиорентина» поздравила с днем рождения 110-летнюю болельщицу 6
все материалы по этой теме
Турниры