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Полузащитник «Аякса» Нури перенес сердечный приступ во время матча
Сегодня, 19:27 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
У хавбека «Аякса» Абдельхака Нури случился сердечный приступ во время товарищеского матча с «Вердером». Во втором тайме 20-летний игрок почувствовал себя плохо и лег на газон. Футболисту немедленно была оказана помощь, а поединок был прерван. На данный момент состояние Нури оценивается как стабильное. Игрок находится в больнице.
Нури в прошлом сезоне провел 15 матчей во всех турнирах за «Аякс».
Ранее трагический случай из-за сердечного приступа у футболиста произошел в Бельгии.
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