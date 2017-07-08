Полузащитник «Аякса» Нури перенес сердечный приступ во время матча

У хавбека «Аякса» Абдельхака Нури случился сердечный приступ во время товарищеского матча с «Вердером». Во втором тайме 20-летний игрок почувствовал себя плохо и лег на газон. Футболисту немедленно была оказана помощь, а поединок был прерван. На данный момент состояние Нури оценивается как стабильное. Игрок находится в больнице.

Нури в прошлом сезоне провел 15 матчей во всех турнирах за «Аякс».

Something's going on with Abdelhak Nouri. Has been receiving treatment for 10 minutes now. Take care Appie! pic.twitter.com/UUWSNqNMmG — AjaxDaily (@ajaxdailydotcom) 8 июля 2017 г.

Ранее трагический случай из-за сердечного приступа у футболиста произошел в Бельгии.