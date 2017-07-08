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«Краснодар» сыграл вничью со «Славией»
Сегодня, 21:21 | Редакция: Максим Коджеспиров
«Краснодар» сыграл вничью с пражской «Славией» (1:1) в товарищеском матче. Отметим, что за «Краснодар» не играл Федор Смолов и Павел Мамаев. В стартовом составе «Славии» на поле вышел бывший капитан «Зенита» Данни.
«Краснодар» (Россия) - «Славия» (Чехия) - 1:1 (1:0)
Голы: Сулейманов, 21 (1:0). Дели, 90+1 (1:1).
«Краснодар»: Адамов, Янбаев, Жиров, Налду, Грицаенко, Жоаузинью, Жигулев (Голубев 75), Ристич, Уткин (Мацукатов 84), Комличенко (Игнатьев 67), Сулейманов.
Предупреждение: Сулейманов, 77.
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