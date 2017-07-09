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Сегодня Рюдигер пройдёт медосмотр перед переходом в «Челси»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Рома, Рюдигер Антонио
Сегодня, 11:51 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

«Челси» начинает активизироваться на трансферном рынке.

По слухам, сегодня защитник «Ромы» и сборной Германии Антонио Рюдигер пройдет медосмотр перед своим переходом в стан чемпионов Англии.

Сообщается, что агент 24-летнего бека уже согласовал с «синими» пятилетний контракт для своего клиента. Первое серьезное подписание «Челси» в это трансферное окно должно обойтись лондонцам в 34.2 млн фунтов.

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