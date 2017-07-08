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Стадион «Локомотив» заявлен резервной ареной «Спартака» на Лигу чемпионов
Сегодня, 21:30 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что стадион «Локомотив» будет заявлен резервной ареной клуба на выступления в новом сезоне Лиги чемпионов. Основным стадионом «Спартака», напомним, является «Открытие Арена».
В пятницу, 14 июля, «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.
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