Гол Бухарова принес победу «Ростову» над «Брондбю»

«Ростов» в контрольном поединке на сборе в Австрии переиграл клуб «Брондбю» из Дании.

«Ростов» - «Брондбю» - 1:0 (0:0)

Гол : Бухаров 60.

Стартовый состав «Ростова»: Абаев, Калачев, Мевля, Бобен, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Могилевец, Зуев, Байрамян, Бухаров.

Сегодня же второй состав дончан проиграл клубу «Блау-Вайс Линц».