Рейтинг@Mail.ru

Гол Бухарова принес победу «Ростову» над «Брондбю»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Ростов, Брондбю
Сегодня, 21:22 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

«Ростов» в контрольном поединке на сборе в Австрии переиграл клуб «Брондбю» из Дании.

«Ростов» - «Брондбю» - 1:0 (0:0)
Гол: Бухаров 60.

Стартовый состав «Ростова»: Абаев, Калачев, Мевля, Бобен, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Могилевец, Зуев, Байрамян, Бухаров.

Сегодня же второй состав дончан проиграл клубу «Блау-Вайс Линц».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:17
ответ пользователю Dominators (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:08
ответ пользователю волгoдoн (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:58
ответ пользователю волгoдoн (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:54
ответ пользователю Темер72 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:49
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 21:40
ответ пользователю волгoдoн (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:36
ответ пользователю Serg3.12 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:36
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:34
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:32
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 21:27
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 21:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:30 Стадион «Локомотив» заявлен резервной ареной «Спартака» на Лигу чемпионов 6
Александр Чистяков
Особая каста. 30 аргентинцев в РФПЛ
«Зенит» подписал уже двух игроков из Аргентины – Паредеса и Дриусси. «Соккер.ру» прочесал архивы и готов рассказать, как играли аргентинские футболисты в РФПЛ. 
Комментариев: 9
20:48 Мутко пожелал удачи «Спартаку» в новом сезоне 36
20:13 Зобнин будет готов к зимним сборам 6
20:03 «Крылья Советов» победили «Луч-Энергию» 4
18:59 Официально Немецкий специалист Кронхардт будет работать скаутом в «Локомотиве» 2
18:51 ЦСКА разгромил словенскую «Нафту» 63
17:07 Президент «Ахмата» пообещал звезд мирового футбола на дебютном матче команды 17
16:57 «Шинник» переиграл «Зенит-2» 39
15:57 «Кубань» разгромила «Томь» 22
все материалы по этой теме
Турниры