30
Гол Бухарова принес победу «Ростову» над «Брондбю»
Сегодня, 21:22 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
«Ростов» в контрольном поединке на сборе в Австрии переиграл клуб «Брондбю» из Дании.
«Ростов» - «Брондбю» - 1:0 (0:0)
Гол: Бухаров 60.
Стартовый состав «Ростова»: Абаев, Калачев, Мевля, Бобен, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Могилевец, Зуев, Байрамян, Бухаров.
Сегодня же второй состав дончан проиграл клубу «Блау-Вайс Линц».
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
«Зенит» подписал уже двух игроков из Аргентины – Паредеса и Дриусси. «Соккер.ру» прочесал архивы и готов рассказать, как играли аргентинские футболисты в РФПЛ.
18:59 Официально Немецкий специалист Кронхардт будет работать скаутом в «Локомотиве» 2
15:57 «Кубань» разгромила «Томь» 22
60
Или войдите через
Разрушителей, конечно, хватает, но это в центре... Кто там, Юсупов и Байрамян будут фланги прикрывать..?
Привет,Сережик)
А Бухарова надо отдать в Рубин.