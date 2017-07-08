30
Мутко пожелал удачи «Спартаку» в новом сезоне
Сегодня, 20:48 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент РФС Виталий Мутко во время награждения спартаковцев золотыми медалями чемпионата России сезона-2016/2017 пожелал «красно-белым» не разочаровать своих поклонников в новой кампании.
«От Российского футбольного союза и миллионов поклонников поздравляю „Спартак“ с долгожданной и заслуженной победой. „Спартак“ долго к ней шел и победил, потому что все - и болельщики, и тренеры, и игроки были вместе. Желаю команде в новом сезоне не разочаровать всех тех, кто отдает силы и здоровье этому клубу. А также удачи спартаковцам - игрокам нашей сборной».
Футболисты, а также тренерский и административный штабы московского «Спартака» получили золотые медали чемпионата России сезона-2016/17.
Другие материалы по теме:
18:59 Официально Немецкий специалист Кронхардт будет работать скаутом в «Локомотиве» 2
15:57 «Кубань» разгромила «Томь» 22
Вчера
60
Или войдите через
В этом сезоне спартак займет свое обычное 4-6 место.