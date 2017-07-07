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Муминов: «Смолов уважает свой контракт, но в „Краснодаре“ знают о его желании»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Краснодар, Смолов Федор
Сегодня, 22:46 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов

Агент нападающего «Краснодара» Федора Смолова Кахор Муминов прокомментировал слухи о намерении игрока сменить команду.

«Смолов готовится к сезону в составе „Краснодара“, здесь он провел два хороших сезона, дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. Любое решение будет принимать „Краснодар“, они знают о его желании. В любом случае Смолов будет уважать футбол и свой контракт».

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