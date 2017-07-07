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Муминов: «Смолов уважает свой контракт, но в „Краснодаре“ знают о его желании»
Сегодня, 22:46 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов
Агент нападающего «Краснодара» Федора Смолова Кахор Муминов прокомментировал слухи о намерении игрока сменить команду.
«Смолов готовится к сезону в составе „Краснодара“, здесь он провел два хороших сезона, дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. Любое решение будет принимать „Краснодар“, они знают о его желании. В любом случае Смолов будет уважать футбол и свой контракт».
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1) переходить в спартак, чтобы отметиться голом, но опозориться 1:19
2) переходить в зенит. со следующего сезона лч гарантирована на много лет вперёд.
3) переходить в боруссию. полулавка, но шанс будет
4) китайцы звали. если нужны бабки, и если клуб хороший – то можно без напряга играть в команде, где тебя будут снабжать передачами звёзды, которых купили из европы.
5) остаться тухнуть в краснодаре, показывая уровень в ле.
я за 3 последних варианта.