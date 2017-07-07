Муминов: «Смолов уважает свой контракт, но в „Краснодаре“ знают о его желании»

Агент нападающего «Краснодара» Федора Смолова Кахор Муминов прокомментировал слухи о намерении игрока сменить команду.

«Смолов готовится к сезону в составе „Краснодара“, здесь он провел два хороших сезона, дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. Любое решение будет принимать „Краснодар“, они знают о его желании. В любом случае Смолов будет уважать футбол и свой контракт».