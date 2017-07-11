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Кононов: «Новички „Ахмата“ чувствуют себя комфортно. Им нравится Грозный»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: тренеры, Ахмат, Ангушт, Кононов Олег
Сегодня, 07:35 | Источник: ФК "Ахмат" | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов сообщил, что в среду грозненский клуб проведёт заключительный контрольный матч перед стартом нового сезона, а также отметил, что новички команды уже влились в коллектив:

«12 июля проведём матч с „Ангуштом“ из Назрани. Эта игра будет последней перед стартом чемпионата. Хочется поблагодарить тех, кто работает на нашем стадионе. Газон по качеству ничем не уступает австрийскому.

Что касается новичков, они чувствуют себя очень комфортно. Им нравится Грозный, они влились в коллектив. Думаю, другие ребята относятся к ним не как к новичкам, а как к тем, кто уже готов приносить результат».

Напомним, недавно состав «Ахмата» пополнил молодой бразильский форвард Лео Жаба.

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